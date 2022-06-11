Пенсіонери – одна із найбільш вразливих категорій громадян під час війни. Вони менш мобільні, часто потребують догляду і ліків. Їм складніше призвичаїтися до нових умов і подбати про себе. У таких обставинах соціальна допомога від держави є життєво необхідною. Але отримати пенсію в умовах війни не так просто. Що робити, якщо пенсіонер переселився чи опинився на окупованій території? Чи буде обіцяне підвищення виплат?

Чи має Пенсійний фонд гроші?

За інформацією Пенсійного фонду України, гроші на виплати пенсіонерам у бюджеті є. У травні виплата пенсій була профінансована на 100%. Всього пенсіонерам було нараховано 48,7 млрд грн: 38,1 млрд грн – через уповноважені банки і 10,6 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта». Станом на 29 травня поштарі доставили 87,9% профінансованої суми за травень.

Голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус зауважив, що у перші місяці війни фонд отримав на 10 млрд грн більше надходжень, ніж торік. А пенсійні виплати здійснювали навіть із випередженням графіку.

«В складних умовах бізнес виконує свої зобов’язання. Так само виконує і держава. Фінансування фонду здійснюється у повному обсязі», – сказав Євгеній Капінус під час брифінгу у Медіацентрі Україна і додав, що у березні фонд також провів заплановану індексацію пенсій.

Хто отримає доплати і підвищення?

У травні Пенсійний фонд перерахував виплати для пенсіонерів, які працюють. Це стосується тих громадян, які вийшли на пенсію або отримали перерахунок два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року. У червні вони отримають не лише підвищені пенсії, а й доплати за квітень і травень.

«Тому що за законодавством автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня», – пояснила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Крім того, у липні будуть підвищені пенсії, які залежать від рівня прожиткового мінімуму. Зокрема, з 1 липня мінімальна пенсія становитиме 2027 грн.

Як отримати пенсію переселенцям?

З початком війни багато пенсіонерів переселилися в інші регіони України або виїхали за кордон. Вони також можуть отримати пенсію. За словами урядовців, для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється. Пенсія зараховується їм на картки, як раніше. Якщо пенсіонери отримували виплати через Укрпошту, то можуть змінити спосіб отримання пенсії, звернувшись до Пенсійного фонду або зробити це самостійно через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду.

«Є питання з тими, хто поїхав, а отримували пенсію через поштові відділення. Але є безліч способів змінити спосіб отримання. Можна через портал Пенсійного фонду відкрити свій кабінет і змінити спосіб виплати», – розповіла очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Що робити пенсіонерам на лінії фронту та окупованих територіях?

За словами голови правління Пенсійного фонду Євгенія Капінуса, держава продовжує нараховувати виплати пенсіонерам, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Люди, які мали пенсійні рахунки в банку, отримують гроші на картку. Однак ті, хто отримував пенсію в Укрпошті, мусять виїхати на підконтрольну Україні територію.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі виплати, які пенсіонери не змогли отримати вчасно протягом війни, будуть збережені. Якщо пенсіонери не можуть виїхати на безпечну територію, то отримають виплати якнайшвидше після деокупації.

«На деокупованих територіях пошта практично одразу після деокупації намагається прикласти максимум зусиль, щоб здійснити всі виплати за пенсійними зобов’язаннями. Якщо подивитися, то і Харків, і Київська область, і Сумська область, вони максимально швидко розгортають свої пересувні та стаціонарні відділення і здійснюють відповідні виплати», – зазначив Євгеній Капінус у Медіацентрі Україна.

У разі труднощів з отриманням пенсій можна звернутися на «гарячу лінію» Пенсійного фонду за номерами 0 800 503 753, 044 281 08 70, 044 281 08 71.