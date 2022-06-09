Минулого року виповнилося 30 років від дня заснування Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Богдана та Левка Лепких. Від того часу лауреатами стали 143 осіб і творчих колективів, серед них – поети, письменники, художники, літературознавці, краєзнавці, мистецтвознавці, відомі громадсько-культурні діячі, публіцисти.

Цього року, як і минулого, матеріальну складову премії формує патріотична благодійна організація «Фонд Михайла і Мар’яни Головко».

Крім літераторів і митців, нагороджуватимуть і військовиків

Як розповіла співзасновниця Благодійного фонду, депутат Тернопільської міської ради Мар’яна Головко: ««Цьогоріч виповнюється 150 років від дня народження Богдана Лепкого. Тож сподіваємося, що Громадська Рада ближче до дня народження нашого земляка, поета, прозаїка, літературознавця, мистецтвознавця Б. Лепкого зустрінеться, щоби визначити і вручити нагороди нашим новим лауреатам. Також цього року, вперше за всю історію премії, і ми вже це погодили з членами Громадської Ради з її присудження, зважаючи, що Левко Лепкий був не лише співцем стрілецької слави, а й сам із зброєю в руках в рядах УСС та УГА боровся за незалежність українських земель, – буде запроваджена ще одна номінація для військовиків, усіх, хто боронив і продовжує захищати Україну від московських окупантів».

Подання з описами здобутків і творами претендентів приймаємо до 1 грудня за адресою: 46008, Редакція газети «Свобода», вул. Живова, 11, м. Тернопіль.

Контактний телефон: 0673968299.

Громадська Рада з присвоєння Всеукраїнської премії Братів Лепких