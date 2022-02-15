Крадіжку, вчинену у великих розмірах, та незаконне заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом інкримінують слідчі Тернопільщини двом уродженцям Львівської області. Чоловіки приїжджали до нашого обласного центру та обкрадали іномарки.

Ще на початку лютого на лінію “102” надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідомі проникли в його автомобіль та викрали гроші й документи. Момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження.

У ході слідчо-розшукових заходів оперативники встановили ймовірних підозрюваних. Після чергової крадіжки, яка трапилася 11 лютого, їх затримали.

Зловмисники проникали до транспортних засобів, просканувавши сигналізацію. З автівок забирали лише гроші та документи. Останній з потерпілих від автозлодіїв – власник автомобіля «CITROEN BERLINGO». Транспорт чоловік припаркував на вулиці Слівенська, де й сталася крадіжка. Суму збитків потерпілий оцінив в більш як 17 тисяч гривень.

На злочин підозрювані йшли серед дня. Вибирали момент, коли водії виходили з автівок й кудись йшли. Злодії сканували сигналізацію та відкривали машини.

Підозрювані – уродженці Львова, 1968 та 1979 років народження. Раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, але за хуліганство. За останні правопорушення чоловіки відповідатимуть згідно із ч.3 ст. 357 та ч.3 ст.185 Кримінального кодексу. Їм обом оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Перевіряють оперативники причетність львів’ян й до злочинів, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.