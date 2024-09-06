7 вересня світло на Тернопільщині не вимикатимуть

У “Тернопільобленерго” повідомили чи будуть вимикати світло 7 вересня на Тернопільщині.

“У суботу, 7 вересня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть”, – повідомили енергетики.

Однак, у разі виникнення дефіциту в енергосистемі, ситуація може змінитися.

Енергетики закликають споживачів використовувати електроенергію раціонально і рекомендують користуватися потужними електроприладами переважно з 11:00 до 15:00, щоб уникнути навантаження на мережу.