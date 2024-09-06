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7 вересня світло на Тернопільщині не вимикатимуть

06.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У “Тернопільобленерго” повідомили чи будуть вимикати світло 7 вересня на Тернопільщині.

“У суботу, 7 вересня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть”, – повідомили енергетики.

Однак, у разі виникнення дефіциту в енергосистемі, ситуація може змінитися.

Енергетики закликають споживачів використовувати електроенергію раціонально і рекомендують користуватися потужними електроприладами переважно з 11:00 до 15:00, щоб уникнути навантаження на мережу.

Теги: Тернопільська область, актуально, графік погодинних вимкнень, вимкнення світла, АТ «Тернопільобленерго»

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