6 вересня передали 10 тепловізорів для бійців 55 батальйону, – Сергій Надал

Тернопіль для ЗСУ: 6 вересня передали 10 тепловізорів для наших захисників та захисниць з 55 батальйону. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, тепловізори допоможуть бійцям ефективніше відслідковувати та знищувати окупантів

«Ворог дуже часто намагається просуватися ввечері та вночі. Щоб оперативно реагувати на рух ворога нашим захисникам треба тепловізори. Керівництво 55 батальйону звернулося до нас з таким запитом. І ось 6 вересня міська рада передала бійцям 10 тепловізорів AGM Taipan TM25-384. Нехай ця техніка береже життя наших захисників і допомагає нищити ворога. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, 5 вересня для потреб спецпідрозділу поліції мерія передала ще 40 FPV-дронів. 4 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про передачу 162 квадрокоптера різних типів для військових частин та Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. У День Незалежності міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав на передовій наших захисників та захисниць. Передав системи РЕБ, дрони, літню військову форму, продукти харчування тощо. 21 серпня мерія передала 40 FPV-дронів для «тернопільського» бойового батальйону. 19 серпня передали від Тернопільської міської ради ще 30 FPV-дронів на передову. 16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів.

Новина від пресслужби.