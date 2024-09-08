5 вересня передали 40 FPV-дронів для спецназу поліції, – Сергій Надал

5 вересня для потреб спецпідрозділу поліції передали ще 40 FPV-дронів. Наші специ будуть їх використовувати на передовій. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, дрони закупили, реагуючи на запит самих поліцейських.

«Тернопіль отримав звернення від спецпідрозділу поліції, який виконує завдання на передовій. Поліцейські потребували FPV-дрони. Мерія оперативно відреагувала, закупила та передала для бійців 40 квадрокоптерів FPV «ТАРКУС-7/1.7». Нехай ці дрони допомагають нашим спецам нищити московську нечисть. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, 4 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про передачу 162 квадрокоптера різних типів для військових частин та Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. У День Незалежності міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав на передовій наших захисників та захисниць. Передав системи РЕБ, дрони, літню військову форму, продукти харчування тощо. 21 серпня мерія передала 40 FPV-дронів для «тернопільського» бойового батальйону. 19 серпня передали від Тернопільської міської ради ще 30 FPV-дронів на передову. 16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів.

Новина від пресслужби.