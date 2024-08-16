37 учнів з Тернополя отримали премії за високі результати на НМТ

Міський голова Тернополя Сергій Надал з нагоди Дня міста вручив грошові сертифікати кращим випускникам, за високі досягнення у навчанні відповідно до результатів національного мультипредметного тесту 2024 року.

Урочисте нагородження відбулося на літній сцені біля пам’ятника Іванові Франкові на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного.

“Сьогодні особливий день. Це день вашого тріумфу, який ви заслужили своєю наполегливою працею, впертістю та відданістю навчанню. Досягнути 200 балів – це велике досягнення, яке свідчить про ваші знання, старанність і силу духу. Вам довелося навчатися у дуже складний час, проте незважаючи на всі труднощі, ви показали приклад всім – як не здаватися і впевнено йти до мети. Також дякую вашим батькам і вчителям, які підтримували вас на цьому шляху, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Шановні випускники, бажаю вам міцного здоров’я і натхнення на подальші звершення. Мрійте буйно, дійте впевнено, і пам’ятайте, що перед вами відкриваються великі можливості. І також всім нам бажаю якнайшвидшої Перемоги і миру на українській землі”

Загалом 37 учнів загальної середньої освіти отримають грошові премії у такому розмірі:

за 200 балів з одного навчального предмета – у розмірі 4 000 грн;

за 400 балів з двох навчальних предметів – у розмірі 8 000 грн;

за 600 балів з трьох навчальних предметів – у розмірі 16 000 грн.

Нагадаємо, рішення про призначення іменних стипендій було прийнято на сесії Тернопільської міської ради. Ознайомитися з списком стипендіатів можна тут.