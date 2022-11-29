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29 листопада на Тернопільщині планується застосовувати вимкнення електроенергії 4 через 8 годин

29.11.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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Групи споживачів, які були сформовані відповідно до Графіка погодинних вимкнень залишаються незмінні, змінюється лише час коли у споживачів БУДЕ електропостачання.

Відповідно до розробленого графіка вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде а 8 годин ні).

Кожна група споживачів МАТИМЕ електропостачання:

  • 1 група – 03:00 до 07:00 год.; 15:00 до 19:00 год.;
  •  2 група – 07:00 до 11:00 год.; 19:00 до 23:00 год.;
  • 3 група – 23:00 до 03:00 год.; 11:00 до 15:00 год.

Розподіл на групи читайте у нашому матеріалі: Графік погодинних вимкнень електроенергії на Тернопільщині

Автор: Роман Васильович

Мітки: Відключення електроенергії

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