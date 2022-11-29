29 листопада на Тернопільщині планується застосовувати вимкнення електроенергії 4 через 8 годин

Групи споживачів, які були сформовані відповідно до Графіка погодинних вимкнень залишаються незмінні, змінюється лише час коли у споживачів БУДЕ електропостачання.
Відповідно до розробленого графіка вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде а 8 годин ні).
Кожна група споживачів МАТИМЕ електропостачання:
Розподіл на групи читайте у нашому матеріалі: Графік погодинних вимкнень електроенергії на Тернопільщині