20 лютого о 17.00 год у Тернопільській обласній філармонії відбудеться симфонічний концерт «Герої не вмирають! Україна пам’ятає!»

Герої Небесної Сотні – різні за віком, освітою, з різних куточків України. Серед них успішні підприємці й пенсіонери, студенти та звичайні активісти. Їх об’єднало одне – почуття гідності та честі, право на самовизначення та свободу. За ці цінності, у серці столиці, вони віддали найцінніше – життя.

З того часу минуло 8 років. Тож у День пам’яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, згадаємо разом їхні імена.