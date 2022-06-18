Не просто робота, а постійна праця і турбота

Після реформування галузі медицини у Міністерстві охорони здоров’я України рекомендували сімейним лікарям приймати пацієнтів у поліклініках, хворий має прийти на огляд самостійно. Однак, на думку сімейного лікаря з Підволочиська Володимира Дмитровича Герасія, у багатьох випадках не можна залишати хворого наодинці. Адже часто людина не просто фізично хворіє, а й починає нервувати, панікувати, чим може ще більше погіршити свій стан.

Чимало пацієнтів з Підволочиська, навколишніх сіл – Нового Села, Скориків, Староміщини, Супранівки – їдуть на прийом до лікаря, телефонують, але до деяких він поспішає особисто, здійснюючи 10-20 виїздів в місяць.

Допомагає досвідченому лікареві і його дружина

Жанна Валентинівна Герасій також медик. Вони познайомилися під час навчання у Львівському медичному університеті, працювали на Рівненщині, з 1988 року – почали жити та працювати у Підволочиську. Тут у молодої родини народилися донечки – Оленка та Оля. Володимир Дмитрович працював лікарем-анестезіологом в районній лікарні, Жанна Валентинівна – педіатром-інфекціоністом, згодом – завідувачем інфекційного відділення, начальником відділу охорони здоров’я Підволочиської райдержадміністрації. Каже, що бюрократична робота не зовсім їй до душі, бо вона, як і чоловік, є практиком. Але це допомогло правильно організувати, керуючись законами, наказами міністерства, роботу кабінету сімейного лікаря Володимира Герасія.

У житті Володимира Дмитровича був період, коли йому довелося 15 років працювати медиком в екстремальних умовах на цивільному торгівельному флоті. Там здобув чималий досвід у різних галузях медицини: травматології, офтальмології, інфекції, терапії. Коли знову повернувся у Підволочиськ, влаштувався на роботу у райполіклініку та за сумісництвом – заступником головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Коли медицину на первинній ланці почали реформувати, організував кабінет сімейного лікаря як фізична особа–підприємець. Відтоді понад шість років безкоштовно допомагає 1300 пацієнтам, підписавши договір з Національною службою охорони здоров’я України.

За здорову родину, а отже – націю

Володимир Дмитрович пережив чотири ковідних хвилі за два останні роки. Каже, що навантаження були дуже великі, запам’яталися на все життя. Восени, під час чергової хвилі епідемії, за день доводилося приймати до сорока пацієнтів. Хоч і сам має чималий досвід, корисними тоді були і поради дружини, як багаторічного інфекціоніста. Пригадує, що хворі мали і 60, і 70-відсоткові ураження легень. Одна з пацієнтів з 85-відсотковим від лютого донині дихає за допомогою кисневого концентратора. Але найголовніше, що жінка жива і має всі шанси на одужання.

Не менш складним є постковідний період. У хворих виникають проблеми з артеріальним тиском, печінкою, серцем, неврологічні. Володимир Герасій тісно співпрацює з іншими лікарями Підволочиської райлікарні та обласної клінічної лікарні. А відтак, рекомендує додаткові обстеження, домовляється про госпіталізацію. Каже, що для нього пацієнти – як родина.

З дружиною пригадують, як одна з пацієнток захворіла напередодні свого 100-річчя на пневмонію, переживали, що жінка не відсвяткує такий поважний ювілей. Але пролікували і зустріли з нею ще і 101-й день народження.

Лікар надає медичну допомогу і немовлятам, адже перша його спеціалізація – педіатрія. Взагалі, як зазначають Володимир Дмитрович та Жанна Валентинівна, сімейні лікарі мають бути зацікавлені, щоб їх відвідували усі члени родини – від малого до старого, так легше і медикам, і пацієнтам у боротьбі за здорову родину, а отже – націю.