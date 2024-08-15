15 розвідувальних дронів для 110-ї механізованої бригади від Тернопільської міської ради

На днях мерія Тернополя передала 15 квадрокоптерів Mavic для наших Героїв-захисників та захисниць з 110 механізованої бригади. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, вже найближчим часом «бойові пташки» будуть на передовій допомагати знищувати московських окупантів.

«Дрони для передової від Тернопільської міської ради. Цього разу – 15 квадрокоптерів Mavic для бійців батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. Щиро дякуємо захисникам за силу та витримку, яку вони проявляють при обороні нашої землі від ворога. Хай дрони добре служать та допомагають нашим воїнам на передовій! Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

У свою чергу, представник героїчної 110 бригади подякував громаді Тернополя.

«Допомога Тернопільської громади дуже важлива для нас. Кожен дрон робить колосальну роботу. Цей маленький дрон рятує наші життя. Дякую за допомогу», – відповів боєць 110 бригади.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада оголосила закупівлю для придбання 30 безпілотних апаратів-камікадзе літакового типу. Нещодавно мерія передали на передову нашим Героям з Сил спеціальних операцій нову партію з 50 fpv-дронів. Також мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим Героям-захисниками з 65 бригади та чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

Новини від пресслужби.