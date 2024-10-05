12-річний хлопчик з Тернопільщини подякував львівським лікарям за нове серце

Днями 12-річний хлопчик з Тернопільщини завітав до львівських лікарів, аби подякувати за порятунок і за… поміняне серце. У таке ще кілька років тому було важко повірити. Але таким є нинішня правда життя – шанс, який дарує доля в особливо важких випадках.

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За даними пресслужби Львівської міської ради торік у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова 12-річному Владику з Тернопільщини пересадили донорське серце. Адже його власне серце через недугу могло зупинитися будь-якої миті. Відтак днями хлопчик завітав у гості до лікарів, аби подякувати їм за порятунок.

Діагноз Владика звучав так: дилатаційна кардіоміопатія. Його хлопчику встановили ще у шість місяців після важкого запалення легень. На момент трансплантації серце хлопчика було збільшене втричі і ледь поміщалося в грудній клітці. Через такі розміри орган міг перестати битися будь-якої миті.

«Це другий день народження, коли йому дали ще один шанс на життя. Ми дуже раді, що зустріли таких чудових лікарів, які продовжують спостерігати за Владиком. І завжди будемо безмежно вдячні родині донора за порятунок сина», – говорить Світлана, мама Владика.

Донором для Владика став 15-річний хлопчик, який отримав несумісне з життям ушкодження мозку. Попри важку втрату, батьки погодилися пожертвувати органи сина. Він став третьою в історії України дитиною-донором. А його органи врятували життя 5 людей, троє з яких – діти.

Після рятівних трансплантацій минув рік. Владик, завдяки донорському серцю, не лише живий, а й має повноцінне активне дитинство. Як і мріяв, він тепер часто грає з друзями у футбол.

Варто зазначити, що лише за три роки у Львові провели близько 400 трансплантацій органів. Зокрема, серця, печінки, нирок, легенів. Саме тут вперше в Україні пересадили комплекс – підшлункова залоза та нирки, а також провели першу в Україні пересадку комплексу серце-легені та успішну спліт-трансплантацію печінки.

Скільки українців дали прижиттєву згоду на донорство?

1129 українців надали згоду на посмертне донорство. Станом на вересень 2024 року жоден з них ще не став донором. Про це повідомив генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

“На щастя, кожен з них ще живе”, – зазначив він.

Гендиректор Дмитро Коваль також каже, що в Національному листі очікування на трансплантацію органів наразі зареєстрований 3421 пацієнт. Їхня кількість постійно змінюється.

За словами Дмитра Коваля, так і не дочекавшись пересадки, вже померли 598 українців.

“Проблема в гістосумісності – донорський орган не підходить і вони просто чекають “свого”. Але якби донорів стало більше, то потреба закривалася б швидше.

У всіх закладах охорони здоров’я потрібно впровадити процедуру діагностики смерті мозку (ДСМ). , – стверджує гендиректор центру трансплант-координації. Дмитро Коваль.

Смерть мозку – це стан, коли головний мозок припинив функціонувати. У такому випадку зміни незворотні, і повернути пацієнта до життя неможливо. Діагностику цього стану здійснює консиліум лікарів.

До слова, ДСМ розроблена на засадах доказової медицини і затверджена окремим наказом про “Порядок констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини”. Однак її проводять не всюди – є лікарні, де вона досі не впроваджена. Це велика проблема.