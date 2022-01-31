Таку дату затвердили на організаційній нараді за участю потенційних учасників обласних змагань, яка відбулася 27 січня під головуванням керівника Асоціації футболу Тернопільщини (АФТ) Тараса Юрика.

На нараді проведено короткі підсумки минулого сезону, вказано на плюси і мінуси футбольних змагань 2021 р., які відбувалися в непростих карантинних умовах. Далі учасники зібрання перейшли до обговорення питання нового чемпіонату області, кількості ліг, поділу команд по лігах тощо.

На зустрічі футбольного активу краю наголошувалося, що команди, які в першій та другій лігах за підсумками сезону-2021 посіли перших три місця, за регламентом підвищуються в класі. Натомість колективи, які не дограли чемпіонат, зможуть у сезоні-2022 починати виступи в чемпіонаті області з найнижчої ліги.

На нараді були представники кількох потенційних новачків обласного чемпіонату, яким було детально повідомлено про вимоги, які ставлять до команд-учасників чемпіонату області.

Кінцевий формат чемпіонату Тернопільської області 2022 р. сформують на підсумковій нараді АФТ, яку запланували провести 10 березня.

Тарас Юрик також повідомив, що за ініціативи АФТ з метою якісної підготовки команд до нового сезону організовується зимова першість області, в якій можуть брати участь колективи з різних областей. Триватиме вона у селі Боричівка, що на Теребовлянщині, на стадіоні зі штучним покриттям, починаючи з 19 лютого. Команди, що планують взяти в ній участь, мають підтвердити свій намір до 5 лютого.