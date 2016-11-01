Чи є власна муза у документального кіно?



Днями відбулися останні анонси тернопільських організаторів ХІІІ Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA – перед його близьким вже відкриттям. Про те, що нового міститься у портфоліо «Docudays UA» цього року, розповіли публіці, котра зібралася в українському будинку «Перемога» та у галереї «БункерМуз».

Кафе та мистецька галерея «БункерМуз» віднедавна облаштувалися у історичному центрі міста, на бульварі Шевченка, у підвалах будинків, яких давно вже немає, або майже немає. Післявоєнний Тернопіль за майже суцільним характером руйнувань колись називали «другим Сталінградом». Хоч сучасному поколінню можливо більше скаже порівняння із Широкіним або із донецьким Аеропортом…

У цьому внутрішньому дворі від війни якимось дивом вціліла одна-єдина стіна і портик з колонами. Вони являють собою маленьке нагадування про те, що КОЛИСЬ ТУТ БУЛО ІНШЕ МІСТО, У ЯКОМУ МЕШКАЛИ ЛЮДИ, ПРО ЯКИХ МИ ДУЖЕ МАЛО ЗНАЄМО…

«БункерМуз», впорядковуючи цей простір, віддає данину Кліо, музі історії. Музу кіномистецтва – а у середовищі кіномитців давно вже вважають, що саме вона є десятою музою – з Кліо ріднить те, що вона також допомагає створювати історії. Про людей, про події, про долю країн та народів.

Досі звичним для нас є поділ кінофільмів на документальні та художні стрічки, який є чисто умовним. Кращі зразки документалістики – якщо кожен її кадр зазнає творчого авторського осмислення – також є високохудожніми.

У галереї «БункерМуз» щопонеділка можна проглянути якісне кіно – як з естетичного, так і змістовного погляду. Ми свій візит приурочили до зібрання (щоправда, не надто чисельного) цінителів творчості Анджея Вайди. Цього разу у «БункеріМуз» показували його «Людину з мармуру». Для Docudays UA прилаштуватись поруч з Вайдою, як не кажіть – почесно.

На жаль, сьогодні у поширенні серйозного кіномистецтва – як ігрового, так і документального – не зацікавлені ані власники телеканалів, ані комерційні кінозали. Відтак команда фестивалю бачить свою роль у тому, аби донести якісний мистецький продукт до аудиторії, яка його чекає і може сприйняти. Звісно, таку аудиторію – налаштовану не на розваги і видовища, натомість на роздуми і діалог – треба виховувати. Тому Docudays UA у своїх Мандрах Тернопіллям не обминає навчальні заклади: школи, гімназії, коледжі, молодіжні клуби…

Цього року мандрівний фестиваль розпочнеться у 26 жовтня, у Теребовлянському вищому училищі культури. Тут буде представлено фільми українського режисера Сергія Лисенка з серії «Енциклопедія Майдану».

Географія мандрів фестивалю Тернопіллям вкотре охопить простір «від Збруча до Золотої Липи»: Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Теребовлянський та Чортківський райони. Вхід на заходи в рамках фестивалю – вільний.

Змістовним гаслом Docudays UA –2016 є «Подолання ілюзій». Адже багатьом з нас здавалося, що після вигнання злочинної влади у 2014 році наша країна відразу стане процвітаючою. Як бачимо, це було ілюзією. І не лише збройна агресія на Донбасі є перешкодою на нашому шляху до співтовариства вільних країн Європи. Розуміємо, що успішну та конкурентоспроможну Україну можуть збудувати лише освічені та відповідальні громадяни власною щоденною працею.

Цього року у власному багажі мандрівний фестиваль привезе більше 20 документальних стрічок українських та іноземних авторів, у тому числі ті, що отримали відзнаки на Docudays UA та інших міжнародних фестивалях документального кіно. Серед них: «Звіть мене Маріанною» польської авторки Кароліни Бєлявської, «Девід і я» канадських режисерів Рея Клонскі та Марка Леймі, «Аліса в Країні війни» Аліси Коваленко. ..

Подією цьогорічного Docudays UA безперечно є «Жива Ватра» Остапа Костюка. Цей фільм мандруватиме з нами не лише Тернопіллям. Його плануємо привезти ще й до «Серця Гуцульщини», туди де тривали зйомки, до Верховинського та Косівського районів.

На шляху мандрів Docudays UA Тернопіллям відбудеться кілька спеціальних показів документальних стрічок, приурочених до 40-ї річниці від створення Української Гельсінської групи – першої в умовах радянського тоталітарного режиму правозахисної організації, котра визначала своєю метою дотримання прав людини і становлення засад правової демократичної держави ненасильницьким шляхом.

Анонси фільмів – на сторінці Docudays UA в Інтернеті http://traveling.docudays.org.ua/.

З Програмою мандрівного фестивалю можна ознайомитися на його сторінці у мережі Facebook: https://www.facebook.com/Мандри Docudays UA Тернопіллям

Організація – представник фестивалю у Тернопільській області – ЕГО «Зелений Світ» – http://greenworld.in.ua

Партнери у проведенні фестивалю:

ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ» (м. Чортків) – http://21.helsinki.org.ua/;

Приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини у м. Тернополі – http://helsinki.org.ua/,

Творча студія “Art Film Studio” – artfilm.com.ua

Інформаційні партнери: телекомпанія ТТБ (Тернопіль), газети «Свобода» (Тернопіль); «Голос народу» (Чортків), Чортківський вісник» (Чортків), часопис «Золота Пектораль» (Чортків)

Shortlink:

Loading...