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Звернення до Кабміну та Міністерства освіти щодо фінансування профтехосвіти

29/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

290004Звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо врахування пропозицій до проекту Закону України «Про професійно-технічну освіту» та фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації за рахунок коштів державного бюджету було прийняте 22 вересня на першому пленарному засіданні четвертої сесії.

«На веб-сайті Міністерства освіти і науки України 18 липня 2016 року розміщено для громадського обговорення проект Закону України «Про професійну освіту», у якому передбачено два рівні професійної освіти: базова професійна освіта (професійні кваліфікації відповідають другому-четвертому рівню Національної рамки кваліфікації); вища професійна освіта (професійні кваліфікації відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікації). Також ним передбачено здобуття професійних кваліфікацій кваліфікований робітник та молодший спеціаліст.

Тернопільська обласна рада стурбована неврахуванням авторами даного законопроекту рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки від 30 березня 2016 року про окремий складник системи освіти України – «вища професійна освіта», який повинен регулюватись окремим законом і передбачати окрему статтю в Законі України «Про освіту». Також не взято до уваги рішення парламентських слухань на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення», що відбулися 1 червня 2016 року і якими запропоновано Верховній Раді України забезпечити розгляд та прийняття Законів України «Про освіту», «Про вищу професійну освіту».

При розробленні вказаного законопроекту проігнорований результат розгляду Президентом України петиції №22/018160-еп, зареєстрованої на його офіційному інтернет-представництві «Електронні петиції», яка була підтримана 26179 особами, та підписані близько 280 тисячами освітян, студентів та їх батьків і роботодавців письмові звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України від Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Спілки обласних рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України.

 Враховуючи наведене, депутати Тернопільської обласної ради просять вас:

– прислухатися до спільних звернень колективів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області та інших областей України, прийнятих рішень Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки від 30 березня 2016 року, рекомендацій парламентських слухань від 1 червня 2016 року стосовно місця вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у системі освіти України;

– вилучити з проекту Закону України «Про професійну освіту» рівень професійної освіти «вища професійна   освіта» та професійну кваліфікацію «молодший спеціаліст»;

– передбачити в проекті Закону України «Про освіту» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації окремий складник системи професійної освіти – «вища професійна освіта», який має регулюватися окремим Законом України «Про вищу професійну освіту»;

– передбачити фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з Державного бюджету України.

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Автор: on 29/09/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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