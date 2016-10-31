У Тернополі зловмисники обікрали редакцію місцевого журналу

Тридцять хвилин знадобилося крадіям, аби проникнути до приміщення та викрасти побутову техніку.

Двадцять чотири тисячі гривень збитків зазнала редакція одного з місцевих журналів Тернополя. У них з офісу невідомі викрали три ноутбука із зарядними пристроями та дві сумки від них.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. Правоохоронці кажуть, що двері редакції невідомі відчинили підібравши ключ.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Правоохоронці розшукують крадіїв.

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