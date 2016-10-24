Зловмисник “працював” не виходячи з… тюрми

Оперативники Тернопільського відділу поліції спільно зі співробітниками кримінальної поліції Головного управління вийшли на слід шахраїв, що видурювали в стареньких тернополян десятки тисяч гривень, вигадуючи неправдиві історії про неприємності з їхніми рідними та близькими.

«Вашого онука затримали за те, що він вчинив дорожньо-транспортну пригоду в якій загинула людина», – таку новину посеред ночі почув у телефонній слухавці 89-річний тернополянин. Спантеличений дідусь зібрав усе до копійки – а це 22 тисячі гривень і віддав невідомому чоловікові заради порятунку родича. Наступного ранку онук пояснив пенсіонерові, що його ошукали.

– Подібних історій, «сценаристами» яких виступили двоє зловмисників, безліч, – розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк.- Наразі, нам вдалося довести причетність підозрюваних до дев’яти фактів шахрайства. Але переконані, це ще не вершина айсберга.

Дурисвітів об’єднують товариські взаємини. Один на даний час перебуває в місцях позбавлення волі, а інший – раніше судимий – працює в Тернополі таксистом. Шахрайський дует працював за чітко спланованою схемою. Ув’язнений брав на себе роль дозвонювача. Саме від нього старенькі довідувалися про неприємності з родичами. Його спільник на волі у справі виступав кур’єром – приїжджав до обдурених пенсіонерів і забирав гроші. Видурене ділили між собою.

А ділити було що. Суми складали десятки тисяч гривень. Приміром, в 90-річного дідуся зловмисники забрали десять тисяч гривень, у 74-річного пенсіонера – три з половиною тисячі американських доларів, за порятунок сина жителька обласного центру віддала майже три тисячі євро.

Поліцейські встановлюють, чи не було у підозрюваних спільників і перевіряють їх на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

– 46-річного водія таксі арештовано, каже Сергій Гатанюк.- На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії тривають й щодо спільника, який знаходиться в місцях позбавлення волі.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 190 ККУ.

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