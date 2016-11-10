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Зловмисник переховувався від поліції у циганському таборі

10/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Бучач,Життя,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

912 29 річний житель  Бучача Тернопільської області майже рік  кочував країною. Зловмисник деякий  час переховувався у Києві та навіть кочував з циганським табором у Коломиї.

Співробітники Бучацького відділення поліції за підозрою у вчиненні крадіжок та порушенні правил адміністративного нагляду затримали 29-річного жителя райцентру.

Молодий чоловік майже рік переховувався від слідства, повідомляють у секторі комунікацій Тернопільського обласного управління Національної поліції.

Як розповів начальник слідства бучацької поліції Володимир Дудин, на час скоєння крадіжок зловмисник уже перебував під судовим слідством за вчинення двох епізодів незаконного привласнення майна.

Але це не завадило рецидивісту з 11-річним стажем перебування у місцях позбавлення волі спочатку обікрасти сусідів, а через декілька днів залізти до крамниці.

Поліцейські встановили, з приватного помешкання жителя райцентру зловмисник викрав бензопилу та золоті прикраси. Як пояснив сам підозрюваний, електроінструмент йому був потрібен, бо збирався на заробітки до столиці. Через декілька днів камера відеоспостереження, встановлена на одній з крамниць райцентру, зафіксувала «заробітчанина», а точніше ще один факт його злочинної діяльності.

З торгового закладу зловмисник виніс 40 упаковок гірчиці, чотири кілограми копченого сиру, п’ять кілограмів вагового чорносливу, десять упаковок майонезу. Продавці крамниці кажуть, що збитки були б набагато більші, якби лиходію вдалося проникнути досередини приміщення.

А зробити цього йому не вдалося через те, що на вікні, шибу якого він витиснув, стояла решітка. Тож зловмисник що досягнув те й поцупив. Крадений товар поліцейські знайшли та вилучили з місця тимчасового проживання підозрюваного.

Розуміючи, що уникнути покарання йому не вдасться, бучаччанин зник з рідного міста. Як встановили оперативники, весь цей час підозрюваний кочував країною. Був і в циганському таборі в Коломиї, переховувався в Києві, в Херсонській області, але в поле зору правоохоронців таки потрапив.

Нині зловмисникові обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому інкримінують частину третю статті 185 та частину першу статті 395 ККУ. Триває досудове розслідування.

 

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Автор: on 10/11/2016. Категорія: Аналітика, Бучач, Життя, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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