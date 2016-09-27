Зловмисник із Шумщини занадився до крамниці на Хмельниччині

Двічі обікрав один і той самий магазин у селі Ставищани Білогірського району 47-річний житель Шумського району. Загалом злодій виніс більше 60 блоків цигарок.

Чоловік неодноразово перебував у місцях позбавлення волі за майнові злочини. Першого разу, щоб проникнути в магазин, зловмисник відтиснув металеві ґрати та зняв віконну раму. Викрав 64 блоки цигарок та близько 20 карток поповнення рахунку. Усе це завіз на ринок до Тернополя, де продав, виторгувавши близько 6 тисяч гривень.

Потім чоловік певний час перебував на лікуванні, а коли повернувся в рідне село, вирішив знову “навідатись” до того ж магазину. Цього разу виніс тільки 3 блоки цигарок. І його за гарячими слідами затримали працівники поліції.

Крадію-рецидивісту інкримінують частину третю статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років, повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

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