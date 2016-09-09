Життя з цукровим діабетом може бути солодким

Напевно, для кожної людини, в якої підтвердили діагноз «цукровий діабет», життя ділиться на 2 частини: радісне «до» і лякаюче «після». Але насправді не все так жахливо, як здається на перший погляд. Жити з діабетом можна, проте варто ретельніше піклуватися про своє здоров’я та дотримуватися рекомендованого раціону харчування. Як розповіла лікар-інфекціоніст, лікар народної і нетрадиційної медицини (іридодіагностика, гомеопатія, фітотерапія тощо) Галина Пушкар-Яворівська, діабетикам перш за все потрібна дієта, яка передбачає обмеження цукру, а також продуктів, які містять багато вуглеводів, зокрема крохмалю.

«Замість цукру варто вживати цукрозамінники, які продають в аптеці, або мед. Він швидше засвоюється організмом. Також корисним є м’ясо різного походження, не дуже жирне молоко, сир, кефір, прянощі, які допоможуть їжі швидше перетравитися.

З овочів рекомендую багато капусти, цибулі, часнику, черемші, шпинату. Ефективним буде сік буряка. З фруктів: суницю, малину, гранат, груші, плоди шипшини. Але не можна істи черешні, сливи, виноград, банани.

Один раз на тиждень варто робити розвантажувальний день, протягом якого їсти лише овочі, 2-3 яйця й трішки свіжого масла. Між прийомами їжі пити воду, а замість кави заварювати цикорій. До речі, з листя цієї рослини можна готувати салат», – розповіла Галина Пушкар-Яворівська.

Головне при цукровому діабеті – різноманітне харчування. І пам’ятайте про трави, які містять інсулін, а також так звані очисники.

До перших належать: кропива (10 г сухої трави залити склянкою окропу, настояти 10 хвилин, вживати по 1 ст. л. тричі на день); конюшина лугова (5 г сухої трави залити склянкою окропу, настояти 20 хвилин і вживати по 1 ст. л. тричі на день); коріння та трава молочаю (10 г сухої сировини залити склянкою води, кип’ятити 10 хвилин, настояти півгодини, вживати по 1 ст. л. тричі на день до їди); коріння лопуха (готувати за таким самим рецептом); кореневища дев’ятисилу (20 г сировини на склянку води, кип’ятити 30 хвилин, приймати по 1 ст. л тричі на день до їди).

Аби вищезгадані відвари дали бажаний ефект, їх потрібно компонувати з так званими очисниками, тобто травами, які регулюють обмін речовин.

До таких належать: звіробій звичайний (3 ст. л. на склянку окропу, настояти 2 години, вживати по 1/3 склянки тричі на день до їди); спориш (20 г сухої трави залити склянкою окропу, настояти 15 хв., вживати по 1 ст. л. тричі на день); квіти липи (2 ст. л. на дві склянки окропу, залишити на 30 хв., пити як чай; листя чорниці (1 ч. л. на склянку окропу, настояти 30 хвилин, вживати по 1/3 склянки тричі на день); насіння льону (зранку та ввечері з’їсти чайну ложку сухого насіння, запити молоком або трав’яним відваром).

Наталя ЛУКІВ

Від редакції: Якщо ви особисто хочете поспілкуватися з пані Галиною, телефонуйте: (097)946-50-44, або навідайтесь до її офісу-приймальні у Підгайцях, попередньо домовившись про зустріч.

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