Житель Зборівщини перерахував шахраям 11 тисяч гривень за начебто “виграний” автомобіль

Повідомлення про нечувану удачу – виграш іномарки отримав вже е один мешканець області. Люди раділи та, не пересвідчившись ані в достовірності, ані в законності акції, спішили пересилати гроші на рахунки, і як результат, поповнювали список жертв шахрайства.

Одне із таких смс про шалений виграш отримав 41-рчний мешканець Загір’я Зборівського району. Усі подробиці чоловікові пропонували дізнатись за певним номером телефону. В удачу він повірив. Зателефонував до представника акції та дізнався, що його номер телефону начебто взяли із бази користувачів електронних терміналів. І тут же зазначили найцікавіше: щоб отримати довгоочікуваний подарунок, зборівчанину слід заплатити 1% від вартості авто, мовляв частина податку на виграш.

Потерпілий, усе ще окрилений радістю від виграшу, одразу подався до терміналу. Чоловік перекинув понад 11 тисяч гривень на різні номери телефонів, і навіть не поцікавився, чому саме на мобільний номер, чому немає хоч якихось офіційних реквізитів компанії, та як взагалі підтвердить, що сплатив саме за авто.

Став чекати повідомлення, все ще не підозрюючи, що вже став жертвою шахрайства. Однак дива не сталося: автомобіля мешканець району та і не дочекався, а гроші пропали. Довелося йти в поліцію.За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Правоохоронці вкотре застерігають краян не довіряти сумнівним повідомленням про виграш. Не поспішайте переходити за посиланнями, набирати коди, відправляти смс, переводити гроші на рахунки, повідомляти особисті дані банківських карток. Ретельно перевіряйте отриману інформацію.

Якщо ж ви все ж стали жертвою шахрайства, негайно телефонуйте 102.

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