Житель Лановеччини побив поліцейських

Потерпіли від рук лиходія троє поліцейських. Спочатку в адміністративному приміщенні відділення 27-річний мешканець районного центру Ланівці накинувся з кулаками на керівника слідства, звинувативши останнього у непрофесіоналізмі, а згодом вчинив злісну непокору та завдав тілесні ушкодження ще двом правоохоронцям.

Як з’ясувалося, зловмисник невдоволений ходом досудового розслідування кримінального правопорушення, розпочатого за фактом дорожньо-транспортної пригоди, де він визнаний як потерпілий. Але це не дає права ні йому, ні будь-кому іншому спричиняти шкоду здоров’ю правоохоронцям.

Усі троє потерпілих зверталися за допомогою до медиків, але госпіталізовані не були. Їм видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Правоохоронці інкримінують зловмиснику частину другу статті 345 Кримінального кодексу України. За нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції зловмисникові загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

До слова, протягом 2016 року ланівчанин сім разів притягувався до адміністративної відповідальності: двічі – за дрібне хуліганство, п’ять разів – за неправдиві виклик спецслужб.

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