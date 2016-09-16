Журналіст газети «Свобода» Галина ВАНДЗЕЛЯК виборола друге місце у Всеукраїнському конкурсі

16/09/2016 | Рубрика: Новини |

Журналіст газети «Свобода» Галина ВАНДЗЕЛЯК виборола друге місце у  Всеукраїнському конкурсі для журналістів на кращі опубліковані матеріали з питань енергоефективності, джерел чистої енергії, переваг ОСББ, тарифної реформи та забезпечення соціального захисту населення.

На урочистостях у Києві диплом та цінний подарунок їй вручили директор Офісу економічного зростання Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Стівен Гоньє, голова Державного агентства з енегроефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, директор департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Дмитро Корчак.

 

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Автор: on 16/09/2016. Категорія: Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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