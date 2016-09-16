Збив автомобілем… свою колишню

16/09/2016 | Рубрика: Новини,Підволочиськ,Соціум,Тернопілля |

У Підволочиську водій авто “Форд” збив  жінку на дорозі. Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП  в Тернопільській області.

Жінка повідомила в поліцію, що 14 вересня о 19-00 на вулиці Січових Стрільців у Підволочиську її збив водій автомобіля. Водієм виявився її колишній чоловік. Поліцейські з’ясовують усі обставини.

Share the post "Збив автомобілем… свою колишню"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 16/09/2016. Категорія: Новини, Підволочиськ, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>