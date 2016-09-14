Завтра відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення професійного свята «Дня Рятувальника»

14/09/2016 | Рубрика: Новини |

DSNS-ryatuvalnik115 вересня відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення професійного свята «Дня Рятувальника». У програмі проведення громадської пізнавальної акції «Запобігти. Врятувати.Допомогти.», під час якої кожен бажаючий матиме можливість оглянути пожежно-рятувальну техніку і спорядження, що знаходяться на озброєнні підрозділів ДСНС, та ознайомитися із можливостями служби.

Початок заходу:15 вересня о 10:00

Місце проведення: місто Тернопіль,Театральний майдан

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Автор: on 14/09/2016. Категорія: Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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