Завтра відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення професійного свята «Дня Рятувальника»

15 вересня відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення професійного свята «Дня Рятувальника». У програмі проведення громадської пізнавальної акції «Запобігти. Врятувати.Допомогти.», під час якої кожен бажаючий матиме можливість оглянути пожежно-рятувальну техніку і спорядження, що знаходяться на озброєнні підрозділів ДСНС, та ознайомитися із можливостями служби.

Початок заходу:15 вересня о 10:00

Місце проведення: місто Тернопіль,Театральний майдан

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