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Завтра на Тернопільщині суттєво похолоднішає

17/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1719Короткочасне похолодання на Тернопільщині очікують уже  із 18 вересня. Синоптики прогнозують у цей день велику ймовірність грозових дощів. «А 18-19 вересня передбачаємо зниження температури повітря до 18-20 градусів. Проте , похолодання буде не довгим, адже після того  очікуємо, що спека поступово повернеться на територію нашої області» – розповідає метеоролог Оксана Софінська.

Синоптики зауважують, що, навіть коли місцями час від часу на Тернопіллі і холодатиме – то скаржитися на цьогорічну осінь все одно не варто, адже вона є аномально теплою…

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Автор: on 17/09/2016. Категорія: Аналітика, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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