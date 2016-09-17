Завтра на Тернопільщині суттєво похолоднішає

Короткочасне похолодання на Тернопільщині очікують уже із 18 вересня. Синоптики прогнозують у цей день велику ймовірність грозових дощів. «А 18-19 вересня передбачаємо зниження температури повітря до 18-20 градусів. Проте , похолодання буде не довгим, адже після того очікуємо, що спека поступово повернеться на територію нашої області» – розповідає метеоролог Оксана Софінська.

Синоптики зауважують, що, навіть коли місцями час від часу на Тернопіллі і холодатиме – то скаржитися на цьогорічну осінь все одно не варто, адже вона є аномально теплою…

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