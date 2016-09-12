Завтра до Тернополя приїде міністр юстиції?

12/09/2016 | Рубрика: Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

скачанные файлы (3)Візит заплановано на вівторок, 13 вересня. Цього дня відбудеться обласна колегія.

Також Павло Петренко поцікавиться  роботою Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, яке очолює  Едуард Кольцов.

 

 

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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