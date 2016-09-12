Завтра до Тернополя приїде міністр юстиції?

Візит заплановано на вівторок, 13 вересня. Цього дня відбудеться обласна колегія.
Також Павло Петренко поцікавиться роботою Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, яке очолює Едуард Кольцов.
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