Завтра, 1 листопада, у Тернополі збільшать кількість маршруток до кладовищ

З метою створення сприятливих умов щодо відвідання та впорядкування могил рідних та близьких, у вівторок, 1 листопада, до міських кладовищ Тернополя буде збільшено кількість громадського транспорту.

1 листопада усі рейси на автобусних маршрутах №1а, 11, 27 та 30 будуть курсувати до с.Підгороднє, про що у транспорті буде розміщена інформаційна табличка.

Також безперебійний рух громадського транспорту буде на маршрутах №5, 5а, 8, 18, 31, 32 та тролейбусу № 8, повідомляють у прес-службі міської ради.

Shortlink:

Loading...