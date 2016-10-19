ЗАРВАНИЦЬКА ІКОНА БОГОРОДИЦІ ПОБУВАЛА У ВАТИКАНІ

У рамках ювілейного Року Божого Милосердя в Римі відбувся Марійський Ювілей, присвячений Пресвятій Богородиці. Для урочистого вшанування Пресвятої Богородиці з усього світу до апостольської столиці з’їхалися тисячі вірних.

Як повідомляє УГКЦ в Італії, ювілейні святкування розпочалися у п’ятницю, 7 жовтня, Святою Літургією в папській базиліці Санта Марія Маджоре (Santa Maria Maggiore). У суботу вранці, 8 жовтня, відбулися паломництва до Святих Дверей у папських базиліках, а увечері на площі св. Петра у Ватикані розпочався процесійний похід майже сотні делегацій Марійських відпустових місць, серед яких була і українська делегація з Риму, яка представляла Зарваницьку чудотворну ікону.

«Вражаючим було те, як багато вірних та духовних осіб зі сльозами на очах зустрічали нашу українську чудотворну ікону, виражали нам духовну підтримку та запевнення про молитву за мир та спокій в Україні», – поділився своїми враженнями віце-парох української парафії св. Сергія і Вакха в Римі, протоієрей Дмитро-Петро Квич, який очолив українську делегацію на площі св. Петра у Ватикані під час Марійського Ювілею.

Площа св. Петра у цей вечір була наповнена особливою атмосферою Богородичної молитви, яку очолив Папа Франциск. Усі присутні цього вечора на площі св. Петра, а особливо українська делегація, були духовно піднесені і зворушені, відчули укріпленння у вірі, надію на Боже Милосердя та покров і заступництво Пресвятої Богородиці для цілого світу.

Марійський Ювілей у рамках Ювілейного Року Милосердя в Римі завершився урочистою Святою Літургією, яку в неділю, 9 жовтня, очолив Папа Франциск на площі перед Ватиканською базилікою.

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