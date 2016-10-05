Запрошуємо на чемпіонат гібридів

На демонстраційних полях компанії «Агропродсервіс» 13 жовтня відбудеться західноукраїнський чемпіонат гібридів кукурудзи та цукрового буряка.

Це вже другий захід подібного змісту. Торішній чемпіонат гібридів кукурудзи зібрав представників одинадцяти вітчизняних і зарубіжних компаній, які мають в «Агропродсервісі» свої демонстраційні поля. Також прибули керівники і агрономи багатьох господарств з усіх західних областей України.

Тоді переможцем стала фірма «КВС», її гібрид «Камаріллас» видав у фізичній вазі 127 ц/га, а в сухому зерні, за вологості 19,8 відсотка, – 118 центнерів з гектара. Як повідомив директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран, це не був чемпіонат у прямому розумінні, бо кожен гібрид має свої особливості. Він, радше, став своєрідним семінаром-практикумом для керівників і агрономів. З огляду на це, ми ухвалили спільне рішення, щоб «чемпіонати» стали щорічними і були розширені ще й за рахунок гібридів цукрового буряка, наголосив Андрій Степанович.

Тож 13 жовтня «Агропродсервіс» гостинно прийме у себе спеціалістів провідних вітчизняних і зарубіжних фірм. Їх гібриди кукурудзи і цукрового буряка «змагатимуться» за право бути серед тих, котрі ляжуть у сприятливий грунт на товарних полях і радуватимуть господарів своєю врожайністю. Керівники і спеціалісти матимуть змогу в онлайн-режимі отримати інформацію про збір, зважування й основні характеристики гібридів. Її висвітлюватимуть на моніторі в центральному управлінському пункті. Представники кожної компанії даватимуть вичерпні пояснення і рекомендації. Важливо й те, що гібриди, які «змагатимуться», вирощували в однакових умовах.

Приїжджайте на настасівське поле, там ви обов’язково отримаєте багато повчального і корисного. Додаткова інформація за телефоном: (096)659-16-27, Ігор Ліщинський.

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