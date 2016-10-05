На демонстраційних полях компанії «Агропродсервіс» 13 жовтня відбудеться західноукраїнський чемпіонат гібридів кукурудзи та цукрового буряка.
Це вже другий захід подібного змісту. Торішній чемпіонат гібридів кукурудзи зібрав представників одинадцяти вітчизняних і зарубіжних компаній, які мають в «Агропродсервісі» свої демонстраційні поля. Також прибули керівники і агрономи багатьох господарств з усіх західних областей України.
Тоді переможцем стала фірма «КВС», її гібрид «Камаріллас» видав у фізичній вазі 127 ц/га, а в сухому зерні, за вологості 19,8 відсотка, – 118 центнерів з гектара. Як повідомив директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран, це не був чемпіонат у прямому розумінні, бо кожен гібрид має свої особливості. Він, радше, став своєрідним семінаром-практикумом для керівників і агрономів. З огляду на це, ми ухвалили спільне рішення, щоб «чемпіонати» стали щорічними і були розширені ще й за рахунок гібридів цукрового буряка, наголосив Андрій Степанович.
Тож 13 жовтня «Агропродсервіс» гостинно прийме у себе спеціалістів провідних вітчизняних і зарубіжних фірм. Їх гібриди кукурудзи і цукрового буряка «змагатимуться» за право бути серед тих, котрі ляжуть у сприятливий грунт на товарних полях і радуватимуть господарів своєю врожайністю. Керівники і спеціалісти матимуть змогу в онлайн-режимі отримати інформацію про збір, зважування й основні характеристики гібридів. Її висвітлюватимуть на моніторі в центральному управлінському пункті. Представники кожної компанії даватимуть вичерпні пояснення і рекомендації. Важливо й те, що гібриди, які «змагатимуться», вирощували в однакових умовах.
Приїжджайте на настасівське поле, там ви обов’язково отримаєте багато повчального і корисного. Додаткова інформація за телефоном: (096)659-16-27, Ігор Ліщинський.
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