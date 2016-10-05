“Закон Савченко”: уряд погодив зміни

Кабінет міністрів схвалив зміни до “закону Савченко”.

Передбачають зараховувати день за два проведених у СІЗО тільки тим особам, які не є рецедивістами і не вчиняли тяжких або особливо тяжких злочинів.

“Ми пропонуємо, щоб формула зарахування в СІЗО “один день за два” залишалася лише для тих осіб, які вчинили легкі або середньої тяжкості злочини”, – пояснив міністр юстиції Павло Петренко.

Особи, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини, убивці, терористи, ґвалтівники не повинні мати можливості отримувати такого зарахування, додав міністр.

Як відомо, 26 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила закон авторства Надії Савченко про внесення змін до Кримінального кодексу, згідно з якими 1 день попереднього ув’язнення зараховують за 2 дні позбавлення волі. У кінці грудня він набув чинності.

Джерело: gazeta.ua

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