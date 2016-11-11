Загони тероборони готові захищати свій край

Б лизько сотні військовозобов’язаних із Зборівського та Козівського районів, які входять до організаційного ядра загонів територіальної оборони, вдосконалювали свої військові навички у Тернополі.

У рамках «Єдиного стрілецького дня», на базі навчального центру Тернопільської окремої артилерійської бригади, наші краяни вправлялися у вогневій, інженерній підготовці та вивчали ази тактичної медицини.

Захід організував Тернопільський облвійськкомат відповідно до Указу Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. За словами тимчасово виконуючого обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військкомату, полковника Олександра Скумбрія, у кожному районі створено певну кількість підрозділів територіальної оборони.

– У разі, якщо буде введено правовий режим воєнного стану, ці військовозобов’язані залучатимуться до охорони й оборони найбільш важливих державних об’єктів комунікацій на території області, – наголосив полковник Олександр Скумбрій.

Він також зазначив, що ці підрозділи укомплектовані з військовозобов’язаних громадян нашого краю, які не залучалися до заходів часткової мобілізації.

– Закликаю патріотів звертатися до районних військових комісаріатів за місцем проживання і поповнювати лави однодумців, готових стати на захист рідної землі. Звертаю увагу на те, що військовозобов’язаних загонів тероборони не направлятимуть у зону проведення АТО, а у разі потреби, вони виконуватимуть завдання виключно на території області, – зазначив голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

Василь ЛАБАЙ,

Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

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