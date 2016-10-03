За затримку зарплат нарахують компенсацію

Українці будуть отримувати компенсації за затримку зарплат. Такий закон розглянув Комітет з питань соцполітики. Проект закону передбачає компенсацію за кожен місяць прострочки.

“Мова про незначні суми, які стосуються виключно офіційної зарплати, – каже бізнес — консультант Андрій Степановський. – Якщо підприємство боргує більш як на місяць, тоді воно повинно компенсувати рівень інфляції за той період. Якщо врахувати, що офіційна інфляція в нас не більше 5 %, то мова йде про доплату 100- 200 гривень. Інша справа, якщо зарплату на підприємстві затримують кілька років. Тоді то можуть бути справді солідні суми, але таких підприємств зараз нема.”

Понад 70% роботодавців виплачують зарплату в конвертах. І компенсація на затримку тих сум не поширюється.

“На великих підприємствах компенсацію будуть рахувати автоматично, а ось на малих чи приватних підприємствах її можуть не рахувати взагалі, або рахувати за поданням колективу. Бухгалтери часто хитрують. Вони вчасно сплачують податок на зарплату, а самі зарплати виплачують із запізненням. Прострочку може контролювати лише спеціально створений орган, якого зараз нема”.

Shortlink:

Loading...