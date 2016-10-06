За понаднормові метри – сплатіть податок

Кілька місяців тому засоби масової інформації заполонила хвиля різнопланових публікацій про податок на нерухоме майно громадян. І ось настав час, до якого начебто усі власники наднормової площі мали б уже його сплатити. Тож редакція знову поцікавилися, як жителі Тернопілля виконують це податкове зобов’язання. Власне про це розмовляю з начальником управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в області Володимиром БРУДКОМ.

– Треба сказати, що нинішнього року оподаткування нерухомості відбувається за правилами 2015 року, – наголошує Володимир Любомирович. – Відповідно до них, оподаткуванню підлягає вся нерухомість (житлова і нежитлова), яка є у власності фізичних осіб. Звичайно, є особливості його сплати по частковій власності. У такому випадку податок нараховується кожному громадянину зокрема за їх відповідну частку. А коли власниками квартири є всі члени сім’ї (такі випадки виникали, коли громадяни приватизовували своє житло), то визначається один платник, здебільшого – це глава сім’ї.

– На підставі чого нараховується податок на нерухомість?

– Цей податок нараховуємо відповідно до тих баз даних, які нам передають з Державного реєстру станом на перше липня. І відповідно проводиться вручення податкових повідомлень-рішень фізичним особам.

Враховуючи, що йдеться про податок за 2015 рік, то до першого липня ми проводили облік і нарахування. Після того вручали громадянам платіжні повідомлення або ж надсилали поштою з рекомендованим повідомленням. До речі, термін повідомлень не визначається першим липня. З об’єктивних причин він розтягнутий у часі. Тому контрольним терміном сплати можна вважати 30 серпня. Це стосується тих громадян, які отримали повідомлення до 1 липня. А ті, що отримали платіжні повідомлення пізніше, мають 60 днів для сплати податку на нерухомість.

Людина, яка не отримала повідомлення про податок на нерухомість, повинна прийти у ДФС, де її дані введуть у базу і зроблять відповідні нарахування, які вона повинна сплатити упродовж наступних 60 днів.

– А якщо людина свідомо порушує порядок сплати податку на нерухомість?

– Тоді застосовують штрафні санкції. За затримку платежу на 30 днів Податковий кодекс передбачає штрафні санкції у розмірі 10% від нарахованої суми і 20% – за затримку платежу більше одного місяця. Звичайно, така інформація передається службам, які займаються погашенням податкового боргу. На сьогодні ми не застосовували штрафних санкцій, оскільки ще в жовтні громадяни мають час для сплати податку на нерухомість.

– Цікаво, а скільки власників нерухомості в області мають сплатити податок на нерухомість нинішнього року?

– Нині на оплату такого податку надіслано 27 тисяч повідомлень, основна частина з яких припадає на місто Тернопіль. Треба сказати, що наші краяни ставляться до сплати податку досить сумлінно. Станом на перше жовтня вони уже сплатили майже 7,3 мільйона, а це 82 відсотки від загальної нарахованої суми.

– Ви наголошуєте, що нарахування податку на нерухомість ведеться за правилами 2015 року. А що, надалі у них будуть зміни?

– Так. У правилах 2015 року діють рішення сільських, селищних і міських рад щодо зменшення оподатковуваної площі. Надалі такі норми уже не діятимуть, тому що до Податкового кодексу внесено зміни, згідно з яким встановлюється неоподатковуваний мінімум: 60 кв. м для квартир і 120 – для будинків. Хочу зауважити, що минулого року сесія Тернопільської міської ради прийняла рішення про неоподатковуваний мінімум квартир площею до 70 кв. м, окремі сільські ради встановили значно більші норми неоподаткованих мінімумів як квартир, так і будинків.

– За якою ставкою оподатковується наднормова площа?

– Торік в Тернополі плата за нерухомість, яка перевищувала 70 кв. м, за кожен наступний метр площі становила 12 грн. 18 коп. А вже наступного року будемо оподатковувати нерухомість за правилами 2016 року. Згідно з ними ставка оподаткування й надалі становитиме 1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, але оскільки мінімальна заробітна плата зросла, то оплата за 1 кв. метр тепер становитиме 13 гривень 78 копійок.

– Чи всі громадяни розуміють правила оподаткування нерухомості?

– Як і в кожній новій справі, тут виникає чимало запитань. Скажімо, чимало жителів обласного центру до нас зверталися приблизно з таким запитанням: «Площа моєї квартири 65 квадратних метрів, але мені не прийшло повідомлення про сплату податку на нерухомість». Ми їм пояснювали, що в Тернополі у 2015 році діяв уже згадуваний неоподатковуваний мінімум для квартир 70 кв. м.

Допускаю, що запитань у наших краян з цього приводу буде ще чимало, а тому надалі усім зацікавленим раджу скористатися телефонами Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції: 43-46-30 і (068)858-60-73, за якими можна отримати вичерпну інформацію з питань оподаткування нерухомості.

Тарас БОГДАНЮК

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