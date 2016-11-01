За літру меду тернополянин заплатив… 3700 грн

Вчора у поліцію Тернополя зателефонував 78-річний дідусь і тривожним голосом повідомив: «Мене обікрали». Інцидент стався в обідню пору на вул. Ярмуша – пенсіонер відчинив двері продавцю меду.

І хоч про аналогічні випадки квартирних крадіжок правоохоронці розповідають у ЗМІ практично щотижня, довірливі люди продовжують попадатись «на гачок» злодіїв і шахраїв, втрачаючи власні заощадження. Найбільше страждають від таких злочинців літні люди, як і в цьому випадку.

Як стало відомо журналістам сайту «Тернополяни» з власних джерел, потерпілий впустив до хати невідомого чоловіка, який продавав за «смачною» ціною мед. І поки пенсіонер пішов шукати пусту банку в обмін на таку ж, тільки з медом, злодій таємно обікрав помешкання.

Лише згодом дідусь зрозумів, що його обчистили. Зі сховку зникло 3700 гривень. Пошуком крадія займаються правоохоронці, які вкотре просять не впускати до квартир невідомих людей.

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