За керівну посаду Катинський вимагав майже 300 тисяч гривень хабара

Керівника Тернопільського обласного військового комісаріату викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Здирник вимагав від свого підлеглого 280 тисяч гривень за сприяння у призначенні на керівну посаду.

Правоохоронці затримали полковника у робочому кабінеті під час отримання ним частини обіцяної «винагороди» у розмірі 66 тисяч гривень.

Військовою прокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання стосовно повідомлення військовому комісару про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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