За дозвіл на вивезення дитини за кордон жінка заплатила 2300 доларів

Жителька Козової не змогла домовитись із чоловіком про дозвіл на вивезення дитини за кордон. Тому звернулась за допомогою до знайомого з Тернополя, а той – до своїх товаришів. Державний нотаріус сфальсифікувала необхідний документ.

Правоохоронці спіймали шахраїв на гарячому, знайшли і нотаріуса, який погодився на фальсифікацію дозволу.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області висунули обвинувачення усім чотирьом фігурантам кримінального провадження. Трьом з них інкримінують частину третю статті 369-2 ККУ- одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, а працівниця нотаріату понесе відповідальність за службове підроблення – стаття 366 ККУ.

Досудове слідство завершено і буде передано до суду щойно підозрювані ознайомлять із матеріалами. Якщо суд визнає підозрюваних винних у вчиненому, нотаріусу загрожує не лише штраф, а й позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а трьом посередникам у цій справі може світити позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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