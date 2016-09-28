В області за 10 років кількість комунальних аптек зменшилася з 44 до 16

На Тернопільщині планують розвивати мережу комунальних аптек, бо лише вони відпускають ліки пільговим категоріям населення та за безкоштовними рецептами.
Комунальні аптеки мають бути в кожному районі, об’єднанних територіальних громадах, у селах, переконані в облраді.
«У 2006 році в області працювали 44 комунальні аптеки. На жаль, на сьогодні збережено лише 16, – наголосив голова облради Віктор Овчарук. – Наше завдання – розвивати мережу комунальних аптек, які виконують важливу соціальну функцію – відпускають ліки пільговим категоріям населення та за безкоштовними рецептами. Жодна приватна аптека цього не робить. Позиція обласної ради чітка – такі аптечні заклади мають бути в кожному районі, в об’єднаних територіальних громадах, у селах».
Керівники області переконані, що досягти результату можливо тоді, коли комунальні аптеки об’єднаються, створивши одне сильне конкурентноспроможне унітарне підприємство, зазначено на сайті облради.
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