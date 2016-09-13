З Тернополя видворили нігерійку

13/09/2016 | Рубрика: Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля |

Не забажала самостійно виїхати з України 20-річна громадянка Нігерії, тож була видворена з території нашої держави співробітниками міграційної служби.

Як з’ясували посадові особи Управління міграційної служби України в Тернопільській області, дівчина в’їхала в Україну в 2014 році на запрошення одного з Тернопільських вишів. Вже наступного року з навчального закладу її відрахували, але з території України, як цього вимагає Закон, іноземка не виїхала.

У лютому цього року Управлінням ДМС було прийнято рішення про її примусове повернення в країну походження, але й цією вимого порушниця знехтувала. Зрештою міграційна служба звернулася до Тернопільського міськрайонного суду з позовом про видворення даної громадянки з України, який Феміда задовольнила. Відтак нігерійці, попри її небажання, довелося повернутися на батьківщину.

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Автор: on 13/09/2016. Категорія: Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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