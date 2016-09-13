З Тернополя видворили нігерійку

Не забажала самостійно виїхати з України 20-річна громадянка Нігерії, тож була видворена з території нашої держави співробітниками міграційної служби.

Як з’ясували посадові особи Управління міграційної служби України в Тернопільській області, дівчина в’їхала в Україну в 2014 році на запрошення одного з Тернопільських вишів. Вже наступного року з навчального закладу її відрахували, але з території України, як цього вимагає Закон, іноземка не виїхала.

У лютому цього року Управлінням ДМС було прийнято рішення про її примусове повернення в країну походження, але й цією вимого порушниця знехтувала. Зрештою міграційна служба звернулася до Тернопільського міськрайонного суду з позовом про видворення даної громадянки з України, який Феміда задовольнила. Відтак нігерійці, попри її небажання, довелося повернутися на батьківщину.

Shortlink:

Loading...