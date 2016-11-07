З початку року на пожежах в Україні загинуло 1282 особи

Зважаючи на вкрай невтішну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:

-не паліть у ліжку;

-слідкуйте за станом та справністю електромережі;

-у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

-використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;

-дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення;

– намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Шановні громадяни! Не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях. Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.