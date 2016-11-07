З початку року на пожежах в Україні загинуло 1282 особи

Восени значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі, що призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше — до травмування та загибелі людей. Так, з початку року в Україні виникло 66 тис. 333 пожежі, з яких 23 тис. 058 — у житловому секторі. Кількість загиблих на пожежах вже сягає 1 тис. 282 осіб, а постраждалих – 997.
“Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки. Паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного опалення.
Зважаючи на вкрай невтішну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:
-не паліть у ліжку;
-слідкуйте за станом та справністю електромережі;
-у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
-використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;
-дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення;
– намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Шановні громадяни! Не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях. Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.
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