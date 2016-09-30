З першого грудня зросте розмір єдиного внеску для підприємців-спрощенців

У Тернопільській ОДПІ зазначили, що для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

З 1 травня 2016 року мінімальна зарплата становить – 1450 грн. Однак, з 1 грудня її розмір зросте до 1600 грн., повідомляють у відділі організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Тобто, мінімальний страховий внесок до листопада 2016 року буде – 319 грн за місяць (1450 грн х 0,22), а з 1 грудня – 352 грн (1600 грн х 0,22).

Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають фізичні особи-підприємці єдиного податку за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.

Платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.

Детальніше проконсультуватись із даного питання можна у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.

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