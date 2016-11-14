З обласного центру автомобілі пропускають лише на Львів

На посилений варіант несення служби переведене управління Національної поліції в Тернопільській області. Основне завдання правоохоронців сьогодні – охорона громадського порядку та регулювання руху транспортних засобів, – заявив начальник ГУНП в області Олександр Богомол.

Контролюють правоохоронці всі виїзди з міста, не пропускають ні на територію міста, ні з міста великотоннажний транспорт. Заборонений наразі виїзд за межі обласного центру і пасажирських автобусів.

– По Тернополю чергують спецпідрозділи, батальйон “Тернопіль”, запущено близько 20 додаткових патрулів, оскільки патрульна поліція в більшості перекриває транспортні потоки, щоб убезпечити людей від заторів та не ускладнювати й так складну ситуацію на дорозі.

Виїзди з Тернополя перекриті. Почали пропускати автотранспорт лише у напрямку Львова. Аби з’ясувати ситуацію з виїздами правоохоронці радять телефонувати на лінії “101″ та “102″. Обласний та районні штаби працюють в цілодобовому режимі.

Станом на 11:00 розблоковано найбільш проеблемні ділянки дороги – Добре Поле, Кровінка, Кам’янки, Устечко.

Проте ситуація залишається складною. В Кам’янках Підволочиського району на узбіччі стоїть більше 50 вантажівок, а у Доброму Полі Бучацького району – понад 20.

В області розгорнуто два мобільних пункти обігріву – Кам’янки та Добре Поле. Оперативну допомогу подорожуючим надають районні лікарні – діють пункти обігріву, при потребі забезпечується харчування та нічліг.

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