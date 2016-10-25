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З Нового року тернополяни матимуть “персональних” лікарів

25/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

23000З 1 січня у рамках реформи системи охорони здоров’я  сімейні лікарі, педіатри та терапевти почнуть підписувати контракти з пацієнтами на рік.

При цьому тернополяни будуть наділені правом  самостійно обирати собі лікаря і право змінити його після закінчення контракту, якщо лікар з якихось причин перестане влаштовувати пацієнта.

Втілити в життя ці та інші нововведення планує Міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

В інтерв’ю nv.ua  вона розповіла, які важливі зміни чекають українську медицину з 1 січня 2017 року. “Кожен лікар отримає гроші за реальну людину, яку він веде і яка уклала з ним договір”, – зазначила Супрун.

Глава МОЗ підкреслила, що у громадян “У той же час лікар теж буде зацікавлений у своїй репутації і кількості пацієнтів, адже до цього буде прив’язаний його дохід”, – пояснила Супрун.

Супрун зазначила, що надалі медустанови так само будуть належати міським або обласним радам, але зможуть отримувати фінансування від інших джерел, наприклад, здавати приміщення в оренду, самостійно визначати, яке обладнання купувати або, можливо, краще не купувати, а взяти в оренду.

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Автор: on 25/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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