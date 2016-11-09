З наступного року уряд компенсує тернополянам вартість деяких медпрепаратів

Уряд розробив механізм відшкодування коштів за медикаменти придбані хворими за власний рахунок.

У проекті бюджету на 2017 рік передбачено механізм відшкодування грошей за ліки для пацієнтів з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Програма реімбурсації розпочнеться з 1 січня 2017 року, на неї передбачено 500 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба МОЗ.

Також у проекті бюджету передбачено 150 мільйонів гривень на стимулювання створення центрів серцево-судинної хірургії по всій території України.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив на необхідності придбання ангіографічного обладнання, яке дасть можливість перевіряти судини, вчасно діагностувати та лікувати важкі хвороби серця. “Наше завдання зараз – дати можливість доступу до такої процедури по усіх територіях”, — зауважив прем’єр-міністр.

Shortlink:

Loading...