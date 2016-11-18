З якогось дива поліція зачепила валютника

А той з несподіванки чкурнув, та ще й з чужими грошима.

Двісті польських злотих викрав у жителя Кременця один з валютників місцевого ринку. За словами начальника Кременецького відділу поліції Володимира Галевича, того дня правоохоронці в рамках оперативно-профілактичного відпрацювання перевіряли речовий ринок. Коли вони підійшли до людей, які незаконно проводять валютні операції, один з чоловіків почав тікати ще й з чужими грошима.

Як розповів потерпілий, він підійшов до валютника, аби обміняти польську валюту. Проте “підприємець”, побачивши людей у формі, втік, прихопивши гроші чоловіка.

Особу грабіжника уже встановили, повідомили у секторі комунікації ГУ НП в області.

Цікаво, а чи в Тернополі поліція хоч раз потурбувала валютників? Схоже, що, ні, бо на ринку люди із «зеленими» почуваються набагато безпечніше, ніж, скажімо, бабусі із зелениною,

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