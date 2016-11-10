З Італії повернулись чемпіонами

У місті Маріна-ді-Каррара (Італія) відбувся 12-й Чемпіонат світу з кікбоксингу за версією WTKA. У результаті змагань четверо спортсменів з Тернопільщини вибороли золоті медалі.

У складі збірної України, яка зайняла перше місце у командному заліку, чемпіонами світу стали Василь Худзік та Любов Дереш (серед дорослих), Данило Рибченко та Максим Грейцар (серед юніорів). Максим Левицький посів третє місце серед юнаків.

За словами тренера тернопільських кікбоксерів Олександра Дульнєва, наші спортсмени за рік набули досвід на чемпіонатах України, серйозно попрацювали над своїми помилками і в результаті підкорили «золоті» вершини світу. Особливо ефектним став бій Данила Рибченка із Настасова, який переміг суперника з Македонії нокаутом.

Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» та голова обласної федерації кікбоксингу Іван Чайківський

пригадує як півтора роки тому тренер Олександр Дульнєв звернувся до нього з проханням взяти його вихованців під свою опіку. «Тоді я повірив завзятості молодих, а сьогодні збираємо прекрасний урожай».

Після повернення зі змагань борців-чемпіонів Іван Адамович тепло привітав усю команду і вручив грошові винагороди – по 10 тисяч гривень кожному переможцю, аби юні спортсмени мали стимул і надалі осягати світові чемпіонські титули.

Тарас БОГДАНЮК

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