З боржників за комуналку дозволять списувати заборгованість з кредиток і заборонять виїжджати за кордон

У планах – суди навіть за незначний борг.

Про це пишуть vesti-ukr.com

Нацбанк підготував зміни в інструкції, якими передбачається право виконавця на накладення арешту і примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, завірених нотаріусом.

Держава також збільшила суму боргу, після якої починається процедура вилучення житла у боржників.

– Раніше втратити житло можна було, якщо борг перевищує 10 мінімальних зарплат (зараз 14,5 тис. грн), а в нинішній редакції закону цю суму збільшили до 20 мінімальних зарплат (зараз 29 тис. грн). Але раніше після рішення суду боржнику давалося до семи днів на погашення боргу. Зараз він повинен розрахуватися за компослуги, тільки но вийшов із залу суду, – коментує адвокат Андрій Авторгов.

За прогнозами економістів, рахунки не зможуть оплатити близько половини українців серед тих, кому не вдалося оформити субсидію, пік заборгованості прогнозують на лютий.

Нагадаємо, що українці зможуть оформити розстрочку на комунальні послуги.

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