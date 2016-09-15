З А Я В А Ради Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція» щодо неконтрольованої вирубки лісів в області

Голові Тернопільської обласної державної адміністрації

С.С. БАРНІ

Голові Тернопільської обласної ради

В.В. ОВЧАРУКУ

Заявляємо про глибоку стурбованість мешканців області, викликану станом екологічної обстановки на Тернопільщині. Різке потепління, зменшення кількості опадів, нищівний вплив на довкілля, зокрема варварське (неконтрольоване) вирубування лісів у краї, підвели до порогу екологічної катастрофи. У деяких районах області в криницях зникає вода, що у разі неприйняття термінових та дієвих заходів загрожує виникненню різноманітних епідеміологічних захворювань.

Однією з головних причин такого стану справ, на наш погляд, є неконтрольована вирубка лісів, відсутність державницького підходу місцевої влади до ефективного управління лісами на Тернопільщині. Збереження лісових масивів – це надзвичайно актуальна проблема. Адже хижацька вирубка лісів впливає на кліматичні, екологічні та соціально-економічні характеристики, а також істотно знижує якість життя людей. Поступове знеліснення призводить до зменшення запасів деревини і до зниження біологічного різноманіття. Загрозливими наслідками вирубки лісів є посилення парникового ефекту і зміна клімату загалом.

Окремо хочемо наголосити і на зростанні небезпеки лісових пожеж. Цьогоріч маємо вже гіркий досвід нищення лісів від пожеж. У Гусятинському районі недавно згоріло 2 гектари лісових насаджень. Зростає небезпека нових пожеж.

Не досягнули своєї мети заходи, передбачені обласною «Програмою розвитку лісового господарства області на період до 2015 року», яка документально діяла в період 2008-2015 років. Із запланованих мізерних 300 тисяч гривень на виконання цієї програми не було виділено жодної гривні. Після закінчення терміну дії означеної програми підсумки її виконання не були підведені. Не затверджено програми щодо розвитку лісового господарства області на подальший термін.

Враховуючи наведене вище, вимагаємо від Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради:

– вжити належні заходи щодо зупинки неконтрольованої та непланової вирубки лісів, відійти від практики тотальних рубок, перейти до рубок найбільш наближених до природних;

– забезпечити прозору та доступну інформацію на сайтах обласної державної адміністрації та обласної ради як про теперішні вирубки, так і про заплановані по кожному лісовому господарству зокрема, а також інформацію про стан лісів, рівень захворюваності дерев;

– у стислі терміни розробити та затвердити обласну програму відтворення лісів і лісових насаджень, встановити дієвий контроль за ходом її виконання.

П. ЛАНДЯК,

голова Тернопільської обласної організації

політичної партії «Громадянська позиція»

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