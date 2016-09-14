Вистребнув з 5 поверху

14/09/2016 | Рубрика: Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

У Тернополі чоловік вистрибнув з 5 поверху

 

самогубствоНа лінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки на вул. Лесі Українки в Тернополі виявлено тіло невідомого чоловіка. Для з’ясування обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 58-річний житель обласного центру. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вистрибнув з балкону власної квартири, розташованої на 5 поверсі багатоповерхівки.

На жаль, врятувати його не вдалося. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з статтею 115 ККУ. Правоохоронці з’ясовують усі обставини смерті.http://infoprostir.te.ua/

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Автор: on 14/09/2016. Категорія: Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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