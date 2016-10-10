Вибори на Тернопільщині відбудуться у грудні

На засіданні Центрвиборчкому 7 вересня вирішили зробити вибори у 9 нових громадах Тернопільщини. Перші вибори голів громад та депутатів відповідних рад відбудуться 18 грудня.

До списку нових громад, де відбудуться вибори увійшли:

1. Більче-Золотецька сільська об’єднана територіальна громада Борщівського району.

2. Трибухівська сільська об’єднана територіальна громада Бучацького району.

3. Гримайлівська селищна об’єднана територіальна громада Гусятинського району.

4. Коцюбинська сільська об’єднана територіальна громада Гусятинського району.

5. Вишнівецька селищна соб’єднана територіальна громада Збаразького району.

6. Чернихівецька сільська об’єднана територіальна громада Збаразького району.

7. Залозецька селищна об’єднана територіальна громада Зборівського району.

8. Борсуківська сільська об’єднана територіальна громада Лановецького району.

9. Великодедеркальська сільська об’єднана територіальна громада Шумського району.

У виборах ще у 3 громадах Центрвиборчком відмовив, пише “20 хвилин“

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